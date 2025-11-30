مريم الرميثي: الشهداء نبراسٌ ينير دروب العطاء

أبوظبي (الاتحاد)



أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم الشهيد يرسخ في وجدان المجتمع ثقافة الوفاء لأبناء الوطن المخلصين، ويعزّز من مكانة التضحية كقيمة راسخة في الهوية الوطنية الإماراتية، مؤكدة أن دماء الشهداء ستظل نبراساً يُنير دروب العطاء، بكل فخرٍ وإخلاص.

وقالت، بمناسبة يوم الشهيد: «في هذا اليوم المجيد، نقف بإجلالٍ أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين سطّروا بدمائهم الزكية صفحات من المجد والعزة، وقدموا أروع صور الإخلاص والوفاء للوطن، وستظل ذكراهم خالدة في قلوبنا، تلهم أبناء الإمارات لمزيد من العمل والتفاني في سبيل رفعة الدولة وصون مكتسباتها، في ظل قيادة حكيمة لا تنسى أبطالها، وتولي أسرهم كل التقدير والرعاية». وأضافت: «إن أمهات الشهداء رموزٌ للصبر والبطولة، وقدوةٌ في الثبات والعطاء، فقد قدمن أغلى ما يملكن فداءً للوطن، فاستحققن كل الإجلال والتقدير».

وتوجهت بالتحية والإجلال إلى عائلات الشهداء كافة، مؤكدة أن كل من قدم شهيداً هو شريك في صناعة المجد وصون الكرامة، وأن روابط الأسرة الإماراتية المتماسكة تجسد أسمى معاني الوفاء والتلاحم.