علي الكعبي: تجسيد لأسمى صور الفداء والولاء

أبوظبي (وام)



أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى محفورة في وجدان الوطن، ومصدر إلهام دائم لمسيرة العز والمجد التي تقودها قيادتنا الحكيمة بثبات واقتدار، مشيراً إلى أن ما قدمه الشهداء من تضحيات سيظل رمزاً خالداً للفداء، وعنواناً لوحدة الصف وتلاحم القيادة والشعب في سبيل صون المكتسبات، وتعزيز مكانة الإمارات في مختلف الميادين.

وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لتضحيات أبناء الإمارات البررة، الذين سطروا بدمائهم الطاهرة ملحمة الفداء والولاء، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن ورفعته، وستظل بطولاتهم منارات تهدي الأجيال القادمة إلى معاني الولاء والانتماء، وتجسد أسمى صور الفداء والعطاء».

وأكد الكعبي أن إحياء ذكرى يوم الشهيد هو تعبير صادق عن التقدير العميق لما قدمه الشهداء من تضحيات جسام، وعن الاعتزاز الوطني الذي يشعر به كل فرد في هذا الوطن تجاه أبطالٍ ضحوا لتظل راية الإمارات خفاقة بالعز والمجد، مشدداً على أن شهداء الوطن سيبقون في قلوب أبناء الإمارات، وأن أسرهم ستظل محل فخر واعتزاز، وتحظى بكل الرعاية والتكريم من قيادتنا الرشيدة، التي تكرس نهج الوفاء والعطاء لمن بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الحق والكرامة.