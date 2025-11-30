الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ثاني الزيودي: مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا

ثاني الزيودي: مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا
1 ديسمبر 2025 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستحضر فيها تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أروع الأمثلة في الفداء والشجاعة والتضحية من أجل حماية الوطن ورفعته وصون مقدراته، وإبقاء رايته شامخةً خفاقةً.
وفي هذه المناسبة الوطنية، أتقدم بأسمى آيات التحية والتقدير لأسر الشهداء التي قدمت أروع صور الصبر والصمود، ولقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين، وإلى أبطالها الذين يبذلون الغالي والنفيس للذود عن أمن الوطن ومقدراته وسيادته بكل بسالة وفداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات منارةً للسلام والازدهار، وأن يديم على شعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
تظل تضحيات شهداء الوطن حافزاً إضافياً لنا لنواصل مسيرة العمل والتفاني من أجل تعزيز مكانة الإمارات بين أفضل دول العالم، وترسيخ التفافنا وتلاحمنا تحت راية قيادتنا الرشيدة لاستكمال مسيرة الإنجازات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات الحبيبة والأجيال القادمة.

