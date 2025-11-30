الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله النعيمي: أرقى مثال  في الانتماء والبذل

عبدالله النعيمي: أرقى مثال  في الانتماء والبذل
1 ديسمبر 2025 02:35

أبوظبي (وام) 

أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن شهداء الإمارات قدموا أرقى مثال في الانتماء والبذل، وتركوا في ذاكرة الوطن إرثاً من الشرف والبطولة سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة. 
وقال في كلمته بمناسبة يوم الشهيد: «في يوم الشهيد، نقف إجلالاً وعرفاناً لأبناء الوطن الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم بشجاعة وإخلاص. نستذكر تضحياتهم الجليلة التي أرست دعائم الأمن والاستقرار، وصانت كرامة الإنسان، وجسّدت القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله». 
​وأضاف: «لقد قدم شهداؤنا أرقى مثال في الانتماء والبذل، وتركوا في ذاكرة الوطن إرثاً من الشرف والبطولة سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وستبقى تضحياتهم أمانة عظيمة نحملها في قلوبنا وعقولنا، ودافعاً لمواصلة العمل على رفعة هذا الوطن وحماية مكتسباته». 
وختم بالقول: «​رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأدام الله على شعب الإمارات الوفي الخير والازدهار في ظل قيادته الرشيدة».

