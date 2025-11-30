قائد عام شرطة أبوظبي: رمز للفداء والعز والشرف

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تُجسد أسمى معاني التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، وتعبّر عن عمق الترابط والوحدة الوطنية التي تميّز مجتمعنا وفخره واعتزازه بتضحيات أبنائه الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وصوناً لعزته وكرامته.

وأوضح، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وتؤكد اعتزاز الدولة وأبنائها بتضحياتهم الجليلة، مشيراً إلى أن تخليد ذكراهم سنوياً يجسد رسالة وفاء وعرفان لشجاعة أبطالنا الذين سطروا أعمالهم البطولية صفحات مشرقة في سجل المجد الإماراتي. وأضاف أن تلاحم القيادة والمجتمع في يوم الشهيد يجسد منظومة القيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس وحدة الصف والعزيمة الصلبة لأبناء هذا الوطن الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكية ستبقى منارة تضيء دروب الأجيال، ورمزاً للفداء والعز والشرف.