علوم الدار

مدير عام شرطة أبوظبي: مناسبة لتجدد مشاعر الفخر والولاء

مدير عام شرطة أبوظبي: مناسبة لتجدد مشاعر الفخر والولاء
1 ديسمبر 2025 02:35

أبوظبي (وام) 

أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تجسد أسمى معاني الفخر والعزة وتعبر عن تقدير واعتزاز دولة الإمارات بتضحيات أبنائها الأبطال الذين لبوا نداء الوطن بإيمانٍ راسخٍ وولاءٍ صادق، فكانوا نموذجاً في التضحية والفداء من أجل رفعة الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته. 
وأضاف أن يوم الثلاثين من نوفمبر سيبقى يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، نستذكر فيه بطولات شهدائنا الأبرار الذين سطّروا بدمائهم الطاهرة ملاحم العزّة والكرامة، وألهموا الأجيال معاني الولاء والانتماء والإخلاص في العمل، مشيراً إلى أن يوم الشهيد يجسد تلاحم القيادة الرشيدة مع أبناء الوطن، ووفاء الإمارات لأبنائها الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الحق والكرامة والدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة.  وأوضح أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل خالدة في وجدان أبناء الوطن. 
وذكر أن يوم الشهيد سيبقى مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والعزّ والولاء، وتتعانق فيها قلوب أبناء الإمارات حباً ووفاءً للوطن وقيادته، سائلاً الله تعالى أن يرحم شهداء الوطن الأبرار، ويكرمهم في عليين، وأن يحفظ دولة الإمارات شامخةً بالعزّ والأمن.

