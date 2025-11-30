الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد البادي: مدرسة وطنية للولاء والانتماء

محمد البادي: مدرسة وطنية للولاء والانتماء
1 ديسمبر 2025 02:35

أبوظبي (وام) 

قال معالي المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن ذكرى «يوم الشهيد» تترسّخ على مرِّ الأيام كمدرسة وطنية للولاء والانتماء، ومنهل روحي لقيم البذل والتضحية والوفاء، يستقي منه أبناؤنا العِبَر ويتعلمون دروساً حيّة وإنجازات مُلهمة في حب الوطن والدفاع عنه، سطّرها أبناء الوطن البررة مُتسلحين بالإرادة والشجاعة والولاء، فتخلّدت مآثرهم في ذاكرة الوطن ونالت تقدير القيادة الرشيدة.  وأكد أن تضحيات أبطال قواتنا المسلحة في ميادين العزّ والشرف، كانت ولا تزال دائماً محل تقدير وتعظيم من القيادة الرشيدة التي قابلتها بوافر العطاء محتضنة أسرهم وذويهم، ومكرّمة إنجازاتهم وتضحياتهم. 
وأضاف: إنها مناسبة جليلة نؤكد فيها لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» سيظل مناسبة وطنية للاحتفاء بتضحيات وعطاء شهدائنا البررة.

أخبار ذات صلة
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
المحكمة الاتحادية العليا
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©