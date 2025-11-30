الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد أم القيوين: تكريم تضحيات وعطاء الشهداء

ولي عهد أم القيوين: تكريم تضحيات وعطاء الشهداء
1 ديسمبر 2025 02:35

أم القيوين (وام) 

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن «يوم الشهيد» الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، مناسبة نتباهى فيها ببطولات أبنائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل أمن الوطن ومكتسباته، تقديراً لتضحياتهم بأرواحهم الطاهرة لإعلاء راية الوطن ونصرة الحق على الباطل.
وقال سموه، في كلمة له: «إن هذه المناسبة تجدد فينا قيم العطاء والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل حماية الوطن والذود عن مسيرة خالدة بذل فيها الآباء المؤسسون لهذه الدولة المباركة جهوداً وتضحيات عظيمة حتى غدت في مصاف الدول المتقدمة في العالم».
وأضاف: «في هذا اليوم الذي نكرم تضحيات وعطاء وبذل الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم فداء للإمارات فإننا نبعث برسالة تقدير إلى أسر الشهداء وذويهم الذين جسدوا في مواقفهم معنى الوفاء والانتماء لهذا الوطن».
وحث سمو ولي عهد أم القيوين شباب الوطن أجيال المستقبل على أن يتخذوا من تضحيات شهدائنا المثل الأعلى والقدوة في الإخلاص والانتماء للوطن، والحرص على قيادة مسيرته الملهمة إلى مزيد من الإنجازات الاستثنائية في المجالات كافة.
واختتم سموه بالدعاء لله عز وجل بأن يرحم شهداءنا البواسل ويسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجزي أهلهم وذويهم خيراً ويدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان.

