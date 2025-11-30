الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد: صورة مشرّفة لأبناء الإمارات

سلطان بن أحمد: صورة مشرّفة لأبناء الإمارات
1 ديسمبر 2025 02:39

الشارقة (وام) 

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن يوم الشهيد، الذي تقف فيه بلادنا كل عام إجلالاً وفخراً بشهدائها، يمثّل يوماً وطنياً عظيماً يحمل كل معاني الفخر بما قدّمه هؤلاء الشهداء، وهم يؤدون واجبهم تجاه وطنهم الغالي، ويرفعون رايته عاليةً خفّاقة في أشرف ميادين البذل والعطاء، ويعكسون صورةً مشرّفة لأبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقال سموّه: «في كل عام في الثلاثين من نوفمبر تطلّ علينا ذكرى شهداء الواجب، لتكون بمثابة استذكار لمآثرهم، وقراءةً وطنية للدروس التي قدّموها، ومناسبةً للفخر بهم، والاحتفاء بما قدّموه من بطولات وتضحيات غالية من أعلى مستويات القيادة الرشيدة في بلادنا، والتي تعمل على توفير الحياة الكريمة لكافة أبنائها ورعايتهم أفضل الرعاية ليكون الإنسان هو محور اهتمامها وبرامجها في الميادين والمجالات كافة».

