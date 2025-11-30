الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن سالم: التضحية للوطن أشرف الأعمال

عبدالله بن سالم: التضحية للوطن أشرف الأعمال
1 ديسمبر 2025 02:39

الشارقة (وام) 

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن التضحية في سبيل الوطن أشرف الأعمال في سبيل الذود عن ترابه الغالي. وقال سموّه، في كلمته بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الـ 30 من نوفمبر من كل عام: «نحتفي كل عام في يوم الشهيد بذكرى الشهداء من أبناء الوطن الذين قدّموا الدروس والعِبر في سبيل الحفاظ على بلادهم والذود عنها، وضحّوا بالغالي والنفيس في سبيل رفعة مجتمعهم والدفاع عنه، فأثبتوا أنهم يستحقون كل وفاء وعرفان، وأن التضحية في سبيل الوطن أشرف الأعمال في سبيل الذود عن تراب الوطن الغالي». وأضاف: «إن ما قدمه أبناء الدولة من تضحيات ارتقوا بها إلى مصاف الشهداء، ستظل ذكرى غالية علينا جميعاً، تؤكد على التربية الوطنية الحقّة التي تربّى عليها أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة لتستمر مسيرة دولتنا بكل فخرٍ وعزّة وارتقاء وتقدم، وفق ما تسير عليه قيادتنا الرشيدة وما تقدّمه من دعمٍ ورعايةٍ كريمةٍ لأبنائها، وأسر شهدائها».

