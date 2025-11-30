الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن سعود: ذكرى عطرة خالدة في الوجدان

محمد بن سعود: ذكرى عطرة خالدة في الوجدان
1 ديسمبر 2025 02:39

رأس الخيمة (وام) 

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها بتقدير واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ورايته ليظل شامخاً آمناً قوياً. 
وأكد سموه أن القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي شهداء الوطن وأسرهم مكانة رفيعة، وتخلّد بطولاتهم لتبقى مصدر إلهام للأجيال، مستندة في ذلك إلى نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في نصرة الحق وإعلاء قيم الإنسانية والسلام. 
وأشار سموه إلى أن تضحيات الشهداء تجسد المعدن الأصيل لشعب الإمارات، وترسّخ قيم العزة والوفاء والانتماء، مؤكداً أن ذكراهم العطرة ستظل خالدة في الوجدان، وأن بطولاتهم تشكل وسام فخر على صدر الوطن. 
وفي ختام تصريحه، توجه سموه بتحية تقدير لأمهات الشهداء وذويهم على صبرهم وثباتهم وإيمانهم، داعياً الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يحفظ الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

