علوم الدار

محمد الشرقي: نبراس يضيءُ مسيرة البناء والتقدّم

محمد الشرقي: نبراس يضيءُ مسيرة البناء والتقدّم
1 ديسمبر 2025 02:40

الفجيرة (وام) 

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن ذكرى شهداء الإمارات ستظل نبراساً يضيءُ مسيرة البناء والتقدّم، تُلهمنا جميعاً لمواصلة العمل من أجل وطنٍ عظيم واتحادٍ متين، وأن تضحياتهم العظيمة تؤكد أن وحدتنا الوطنية هي درعُ قوّتنا، وأن دماءهم غرسٌ لقيم التضامن والإنسانية والانتماء للأرض. 
وقال سموّه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «ونحن إذ نكرّم شهداءنا بتخليد ذكراهم، نؤكّد أنّ أسماءهم وبطولاتهم ستظل خالدة في وجداننا، وفي صفحات تاريخ بلادنا، وفي الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نُجدد عهدنا بالوفاءِ لأبطالنا المخلصين من الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن، رمزاً للشجاعة والإخلاص والولاء». 
وأضاف سموّه: «إنّ هذه التضحيات الباسلة تمثّل رسالةً حيّة للأجيال القادمة، تدعو للتمسك بالقيم الوطنية، والوفاء لعهد الوطن، والعمل الدؤوب من أجل رفعته وحماية مُكتسباته الغالبة، وفي هذه المناسبة الوطنية، نستذكرُ مآثر شهدائنا الأبطال، ونستلهمُ من شجاعتهم معاني العزيمة ومواقف النُّبل، لتتواصل مسيرة البناء والازدهار في جميع المجالات». 
وأردف سموّه: «كما نُجدد في يوم الشهيد الإماراتي التقدير العميق لتضحياتهم الخالدة، وبطولاتهم المُشرّفة في ميادين الشّرف والكرامة». 

