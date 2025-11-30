الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

يوسف العبري: يوم الشهيد يعكس أسمى معاني الوفاء

1 ديسمبر 2025 02:39

أبوظبي (وام) 

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة تعكس أسمى معاني الوفاء، وتدفعنا جميعاً لتجديد العزم على العمل بروح التفاني والنزاهة، مع الحرص على ترسيخ العدالة والمبادئ التي تضمن مجتمعاً آمناً ومستقراً.  وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «كما جسّد شهداؤنا الشجاعة والتضحية في ميادين الفداء، نواصل جهودنا لتحقيق رسالة القضاء، بما يعزّز قيم المسؤولية والالتزام».  وأضاف: «في يوم الشهيد نحتفي بأرواح أبطالنا الذين قدّموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن، ليظل الأمن والاستقرار نبراساً يضيء دروبنا، وتُلهمنا تضحياتهم العزيمة والإخلاص في أداء واجباتنا الوطنية، سواء في خدمة المجتمع أو حماية الحقوق».  وختم بالقول: «في هذه الذكرى الغالية، نجدّد العهد على المضي قُدماً وفق مبادئ الانتماء الوطني، حاملين راية الإنصاف والعدل في كل قرار وعمل، لنُسهم في إرساء مجتمع متماسك ومتّحد يجسّد تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار».

الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
الإمارات
يوسف العبري
دائرة القضاء
يوم الشهيد
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
