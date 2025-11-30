يوسف العبري: يوم الشهيد يعكس أسمى معاني الوفاء

أبوظبي (وام)



أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة تعكس أسمى معاني الوفاء، وتدفعنا جميعاً لتجديد العزم على العمل بروح التفاني والنزاهة، مع الحرص على ترسيخ العدالة والمبادئ التي تضمن مجتمعاً آمناً ومستقراً. وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «كما جسّد شهداؤنا الشجاعة والتضحية في ميادين الفداء، نواصل جهودنا لتحقيق رسالة القضاء، بما يعزّز قيم المسؤولية والالتزام». وأضاف: «في يوم الشهيد نحتفي بأرواح أبطالنا الذين قدّموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن، ليظل الأمن والاستقرار نبراساً يضيء دروبنا، وتُلهمنا تضحياتهم العزيمة والإخلاص في أداء واجباتنا الوطنية، سواء في خدمة المجتمع أو حماية الحقوق». وختم بالقول: «في هذه الذكرى الغالية، نجدّد العهد على المضي قُدماً وفق مبادئ الانتماء الوطني، حاملين راية الإنصاف والعدل في كل قرار وعمل، لنُسهم في إرساء مجتمع متماسك ومتّحد يجسّد تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار».