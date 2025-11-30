الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
راشد بن عمار: قلوب مخلصة للإمارات

راشد بن عمار: قلوب مخلصة للإمارات
1 ديسمبر 2025 02:40

عجمان (وام) 

أكّد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أنّ يوم الشهيد يوم للوفاء والعرفان، نعبر فيه عن تقديرنا العميق لمن قدموا أرواحهم في سبيل الحق والواجب، دفاعاً عن الوطن ومكتسباته، ونستذكر فيه بكل إجلال أسر الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والإيمان بأنّ ما قدمه أبناؤهم هو أسمى درجات التضحية في سبيل الوطن.
وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، بمناسبة يوم الشهيد: «في هذا اليوم نعرب عن اعتزازنا بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء، وكتبوا بدمائهم الزكية صفحات خالدة من المجد والعزة في مسيرة الوطن، إنّهم رمز البطولة والعطاء، وقدوة في الفداء والإخلاص، رفعوا راية الإمارات عالياً، وصانوا كرامتها بقلوب مؤمنة مخلصة للوطن والقيادة».

