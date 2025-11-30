الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حميد بن عمار: أوسمةُ فخر  على صدر الوطن

حميد بن عمار: أوسمةُ فخر  على صدر الوطن
1 ديسمبر 2025 02:40

عجمان (وام) 

قال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، إنّنا نقف جميعاً في يوم الشهيد بكل فخر وإجلال أمام تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وذوداً عن كرامته، حاملين في قلوبهم راية العز والشرف والوفاء، فهم رموز البطولة والولاء، وأوسمة فخر على صدر الوطن الذي لا ينسى أبناءه المخلصين.
وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي: «في هذا اليوم الأغر، نرفع أسمى آيات العرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من تكريم الشهداء وأسرهم نهجاً راسخاً في مسيرة الإمارات، كما نحيي أسر الشهداء وأبناءهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والاعتزاز بتضحيات ذويهم».

حميد بن عمار النعيمي
عجمان
الإمارات
يوم الشهيد
