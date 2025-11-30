الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن حميد: دماء شهدائنا لا تُنسى

راشد بن حميد: دماء شهدائنا لا تُنسى
1 ديسمبر 2025 02:40

عجمان (وام) 

أكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ يوم الـ 30 من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية غالية، نستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل الوطن وعزته ورفعته، وسطَّروا أسمى ملاحم البطولة والفداء. 
وأشار إلى أنّ تضحيات شهدائنا ستظل قناديل تنير دروب الأجيال، وتلهمها في حب الوطن والدفاع عن حماه، كما ستبقى ذكراهم خالدةً إلى الأبد في تاريخ الإمارات ووجدان قيادتها وشعبها. 
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «دماء شهدائنا الكرام لا تُنسى، وفي هذه المناسبة المجيدة، نستذكر كل عام تفانيهم وبذلهم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن، ونرفع أسمى آيات الامتنان والعرفان لتضحياتهم الجسام». 

