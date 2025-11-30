عبدالعزيز بن حميد: عهد وفاء لرجال خلّدوا راية الوطن بتضحياتهم

عجمان (وام)



قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إنّ يوم الشهيد عهد وفاء لرجال خلّدوا راية الوطن بتضحياتهم، مؤكداً أنّه مناسبة وطنية جليلة لتخليد ذكرى شهداء الوطن، وأسمائهم وتضحياتهم المباركة، التي سجلوا بها تاريخاً مشرفاً بمداد من نور وفخر.

وأوضح: «هذه المناسبة تأتي لتؤكد أنّ تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال، وتعمق معنى الانتماء للوطن».

وأكّد أنّ قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والكرامة، موروث خالد عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القادة المؤسسين، وهي قيم استمرت راسخة في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالاحتفاء سنوياً بذكرى الشهداء وتكريمهم، باعتبارها يوماً للمجد والبطولة والانتماء للوطن.