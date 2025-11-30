الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بن حميد: صفحات ناصعة من المجد والخلود

أحمد بن حميد: صفحات ناصعة من المجد والخلود
1 ديسمبر 2025 02:40

عجمان (وام) 

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إنّ يوم الشهيد مناسبة وطنية مهيبة، نقف فيها إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا عليه، وسطّروا بدمائهم الطاهرة صفحات ناصعة من المجد والخلود في ذاكرة الوطن. 
وأكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أنّ شهداءنا الأبرار جسّدوا أسمى معاني الشجاعة والإيثار، وقدّموا النموذج الأرفع في الولاء والبذل في سبيل الوطن. 
وأشار إلى أنّ مسيرة التنمية التي تنتهجها دولة الإمارات تستمدّ عزيمتها من تضحية أولئك الأبطال الذين ارتقوا بأرواحهم، ليبقى الوطن عزيزاً سامقاً. 

