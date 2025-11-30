الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طارق العامري: تضحيات شهدائنا نبراس ينير لنا الطريق

طارق العامري: تضحيات شهدائنا نبراس ينير لنا الطريق
30 نوفمبر 2025 23:41

أبوظبي (وام)
قال الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، إن يوم الشهيد هو يوم الوفاء للتضحيات الخالدة التي سطّرها أبطالنا بدمائهم الزكية، فكتبوا بها أنصع صفحات المجد في سجلّ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال العامري، في تصريح له بهذه المناسبة: «إننا نقف في 30 نوفمبر، بكل إجلالٍ واعتزاز، لنُحيي ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن، وصوناً لعزته وكرامته وسيادته واتحاده».
وأضاف: «جسّد شهداؤنا أسمى معاني الولاء والانتماء، وقدَّموا في ميادين الواجب أروع صور الإيثار والفداء، لتظل راية الإمارات خفّاقةً بالعزّة والكرامة.. تضحياتهم ليست مجرد ذكرى، بل نبراسٌ يُنير لنا طريق العطاء، وبذورٌ من العزيمة تُغرس في نفوسنا، لنواصل مسيرة البناء والتنمية بكل إخلاص وثبات».
وقال «في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، نستمد من سيرهم النبيلة القدوة والعزيمة، ونجدّد العهد بأن نظل مخلصين في خدمة الوطن، محافظين على إرثه ومكتسباته، مدافعين عن عزّته وكرامته، تحت راية القيادة الرشيدة، لتستمر مسيرة الازدهار والريادة والتميز».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحيي ذكرى «يوم الشهيد»
طارق العامري
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طفل يقف على أنقاض منزل مدمر في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. تحذيرات من انهيار الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود
اليوم 02:46
سودانيون يستعدون للسفر جنوباً إلى أدري على الحدود التشادية هرباً من الصراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً
اليوم 02:46
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
اليوم 02:46
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اليوم 02:46
طفل فلسطيني ووالده يبكيان بعد فقدان أحد أقاربهما جراء قصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حصيلة قتلى الحرب في غزة تتجاوز 70 ألفاً
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©