علوم الدار

«الصحفيين الإماراتية»: تضحيات الشهداء خالدة في ذاكرة الوطن ووجداننا

فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية
1 ديسمبر 2025 01:27

دبي (الاتحاد)
أكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجسّد أسمى معاني الوفاء والعرفان لتضحيات أبناء الوطن الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن دولة الإمارات، وصوناً لمكتسباتها. 
وقالت إن يوم الشهيد يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، مؤكدة أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان شعبه، وراسخة، نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والبطولة والولاء للقيادة والوطن. 
وأضافت أن إحياء هذه الذكرى يجسد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التضحية والالتزام الوطني، وتعزيز روح الوحدة والانتماء، وتخليد أسماء الشهداء الذين سطّروا بدمائهم صفحات مشرقة في تاريخ الإمارات، مشيرة إلى الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لأسر الشهداء.

