عبد الرحمن العور: مناسبة وطنية راسخة في الوجدان

أبوظبي (وام)



قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نستذكر فيها بكل إجلال تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره.

وأضاف معاليه في تصريح بهذه المناسبة: «في هذا اليوم، نقف وقفة تكريم لبطولاتهم الخالدة، ونعبّر عن تقديرنا العميق لما قدموه من عطاء غير محدود، إذ ستظل مواقفهم الشجاعة عنواناً للفداء والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة».

واعتبر معاليه أن يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى، بل عهد يتجدّد في نفوسنا جميعاً لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، والتمسك بالقيم الوطنية التي ضحّى من أجلها شهداؤنا، موجِّهاً التحية إلى أسر الشهداء الذين قدّموا للوطن أغلى ما يملكون، وكانوا ولا يزالون مثالاً للصبر والثبات والولاء ونموذجاً مضيئاً لقوة الانتماء وروح المسؤولية.