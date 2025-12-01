الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد أممي رفيع يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ويشيد بجهوده الإنسانية

وفد أممي رفيع يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ويشيد بجهود الإمارات الإنسانية
1 ديسمبر 2025 09:29

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، اليوم، وفداً أممياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بهدف الاطلاع على الجهود الإماراتية المتواصلة في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته خلال المرحلة الراهنة.

 

وتجول الوفد الأممي في المستشفى الميداني، حيث اطلع على الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها المستشفى للجرحى والمصابين، إضافة إلى آليات استقبال الحالات الطارئة، وطاقم العمل الذي يعمل على مدار الساعة لتأمين الرعاية العاجلة.

 

كما استمع الوفد إلى شرح حول الجهود الإماراتية المستمرة لتعزيز قدرات القطاع الصحي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين، مؤكداً تقديره للدور الحيوي الذي يؤديه المستشفى في الظروف الحالية.

 

كما زار الوفد الأممي مستودعات عملية "الفارس الشهم 3"، واطلع على تجهيزاتها وآلية العمل وحجم المساعدات المقدمة لسكان القطاع، واستمع إلى شرح حول مراحل تجهيز الشحنات الإنسانية وآليات توزيعها لضمان وصولها في الوقت المناسب إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

 

أخبار ذات صلة
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير

وأثنى الدكتور رامز، خلال الزيارة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها عملية "الفارس الشهم 3"، موجهاً شكره الخاص لدولة الإمارات على دورها الريادي في تقديم العون الإنساني العاجل، وحرصها المستمر على تسخير إمكاناتها للتخفيف من معاناة المدنيين، مؤكداً أن ما تقدمه الدولة يشكل نموذجاً يحتذى في التضامن الإنساني والاستجابة الفاعلة للأزمات.

 

وأشاد بدور الإمارات في إدخال الفرحة إلى غزة من خلال تنظيم العرس الجماعي الأول، وما يحمله هذا الحدث من أمل ودعم نفسي لأهالي القطاع في ظل الظروف الصعبة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات النوعية تعكس بُعداً إنسانياً عميقاً يتجاوز تقديم المساعدات المادية إلى تعزيز صمود المجتمع وترميم النسيج الاجتماعي، وإحياء روح التفاؤل لدى الشباب والعائلات التي تواجه تحديات يومية قاسية.

 

وأكد الوفد، في ختام جولته، أهمية استمرار التعاون الإنساني وتوحيد الجهود الدولية لمساندة سكان غزة وتعزيز صمودهم.

 

المصدر: وام
قطاع غزة
الإمارات
المستشفى الإماراتي الميداني
آخر الأخبار
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
علوم الدار
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©