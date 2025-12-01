"زايد لأصحاب الهمم" تُطلق أغنية عيد الاتحاد الـ54

أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، عملاً فنياً وطنياً مؤثراً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدّمه منتسبو الهيئة من مختلف فئات أصحاب الهمم، تعبيراً عن حبّهم الصادق للوطن وولائهم لقيادته الرشيدة، وتأكيداً لدورهم الأصيل في المشاركة الوطنية وترسيخ قيم الاتحاد.

ويأتي هذا العمل الوطني ليجسد مكانة أصحاب الهمم كشريك رئيسي في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، وليعكس رسالتهم في التعبير عن مشاعر الفخر والانتماء من خلال الإبداع الفني، حيث حملت أغنية عيد الاتحاد الـ54 ، كلمات نابضة بروح الإمارات، ممزوجة بمعاني العطاء والتسامح والوحدة التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها.

وتضمن العمل الفني كلمات تعبّر عن حب الوطن وإنجازاته، وتسلّط الضوء على قيم الاتحاد والتسامح والعطاء، فيما شارك منتسبو الهيئة في تسجيل العمل وإظهار طاقتهم الإبداعية من خلال الأداء، والتجهيزات الفنية، والمساهمة في الإنتاج.

وتواصل الهيئة بهذا الإنتاج حضورها الوطني المتميز، بعد نجاح فعالية "مسيرة وطن" لقطع 54 مليون خطوة مع حمل علم الدولة بطول 1200 متر من حياكة منتسبيها من أصحاب الهمم، والتي نظمتها مؤخراً بمشاركة واسعة من مختلف فئات وأفراد المجتمع، في تجسيد لروح التلاحم الوطني وترسيخ قيم الهوية والانتماء، تأكيداً لدورها في دعم وتمكين أصحاب الهمم وإشراكهم في كل ما يعبر عن عشق الوطن.

وتؤكد الهيئة من خلال هذا العمل أن الاحتفال بعيد الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو تجديدٌ للعهد والوعد بأن يبقى أصحاب الهمم جزءاً من مسيرة الوطن، وشركاء في صناعة الفرح الوطني، وحملة لرسالة الاتحاد وقيمه الراسخة.

ورفعت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وتحتفي الهيئة اليوم بما حققته دولة الإمارات من إنجازات وريادة بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، التي جعلت من تمكين الإنسان نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً للتنمية.

ويجسد هذا العمل الفني الوطني الذي شارك فيه أصحاب الهمم حبهم العميق للوطن واعتزازهم بالاتحاد، ما يؤكد أنهم جزء أصيل من قصة النجاح الإماراتية، وشركاء في صناعة مستقبلها المزدهر.

ويقدم هذا العمل الوطني رسالة محبة وولاء لدولة الإمارات ، وتجديداً للعهد على مواصلة مسيرة التمكين والدمج، وتعزيز حضور أصحاب الهمم في كل مناسبة تحتفي بتاريخ الإمارات وإنجازاتها وطريقها نحو المستقبل.