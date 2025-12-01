الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدينة العين تزيّن شوارعها احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54

مدينة العين تزيّن شوارعها احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54
1 ديسمبر 2025 11:56

استكملت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 من خلال تنفيذ وتشغيل أعمال الزينة في شوارع وميادين منطقة العين، ضمن أجواء احتفالية تعبّر عن روح الاتحاد وتعزز المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.
وقالت المهندسة لطيفة الكويتي مدير مشروع الزينة، إن زينة هذا العام شملت مداخل منطقة العين ومخارجها، وعلى طريق العين - دبي، وطريق أبوظبي -العين ومنطقة وسط المدينة، إلى جانب الجسور الحيوية مثل جسر البلدية وجسر السليمي، وعدد من الدوارات والتقاطعات الحيوية المختارة، ليصل إجمالي أطوال الشوارع المزينة إلى 144.5 كيلومترا موزعة على 60 شارعًا حيوياً.
وأضافت أن أنه تم تزيين شارع البلدية بحلّة احتفالية مميزة لهذا العام، وتضمنت أعمال الزينة مساحات من طرق المناطق الخارجية مثل الوقن، سويحان، الهير، والخزنة مشيرة إلى أن البلدية استخدمت 2848 تشكيلة ضوئية متنوعة صُممت وفق الهوية الموحدة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54.
وحرصت البلدية على استخدام المواد الصديقة للبيئة المستخدمة في تنفيذ الزينة، وتعتمد أنظمة وإنارة حديثة وموفرة للطاقة بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي في تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة، كما رُوعي في تصميم الزينة استخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام في الأعوام المقبلة، بما يحقق كفاءة في الإنفاق ويعكس التزام البلدية بممارسات بيئية مسؤولة، ويعزز من مكانة العين كمنطقة مستدامة تجمع بين الجمال والوعي البيئي.

 

أخبار ذات صلة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
المصدر: وام
شوارع
شوارع العين
العين
عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
علوم الدار
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©