رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ بالسفراء الجدد مؤكداً نهج دولة الإمارات الراسخ في بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق النماء والازدهار للجميع، وتدعم السلام والاستقرار، وتعزز التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات في العالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته للسفراء التوفيق في مهامهم لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم والإسهام في دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، مؤكدا أنهم سيجدون كل دعم ومساندة في الإمارات لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

وقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من، محمد مومولو دوكولي سفير جمهورية ليبيريا، وحامد راشد توندي علي سفير جمهورية غانا، وسيزار رودريغيز زافالا سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية، وستيليانوس ن. غافريل سفير جمهورية اليونان، وبيرام بيراموف سفير جمهورية تركمانستان، وعبير عطية محمد الرمحي سفيرة دولة فلسطين، والدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند، ويودا نوغراها سفير جمهورية إندونيسيا، وشفقت علي خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور جمال بكر عبد الله سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وسام شراينر سفير دوقية لوكسمبورغ الكبرى غير مقيم لدى الدولة، ومانثابيسينج أرسيليا فوهليلى سفيرة مملكة ليسوتو غير المقيمة لدى الدولة، والبروفيسور باديرو دين اغيمون سفير جمهورية بنين غير المقيم لدى الدولة، وإيفلين جينتا سفيرة إمارة موناكو غير المقيمة لدى الدولة، ونكمبو مووكا سفير جمهورية زامبيا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المراسم، تحيات قادة دولهم وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.

حضر المراسم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.