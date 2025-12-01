الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من فيضانات سريلانكا

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من فيضانات سريلانكا
1 ديسمبر 2025 15:16

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، باشرت دولة الإمارات استجابة عاجلة عبر قيادة العمليات المشتركة ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تضمنت تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة من فرق البحث والإنقاذ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إضافة إلى إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية للمتضررين من فيضانات سريلانكا والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت مختلف المناطق السريلانكية، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 355 شخصاً، فيما لا يزال أكثر من 366 في عداد المفقودين، وتأثر أكثر من مليون شخص، وتعطل مظاهر الحياة وتضرر مئات المنازل بشكل جزئي أو كلي في عدد من المقاطعات.

 

تأتي هذه الاستجابة الإماراتية العاجلة بهدف دعم جهود التعافي السريع وتحقيق الاستقرار، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات الإنساني في سرعة مد يد العون للمتضررين، وتقديم المساندة للمحتاجين والمرضى والمصابين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم، وذلك عبر الاستجابة الفورية، وإرسال فرق البحث والإنقاذ، وتوفير مختلف أشكال الدعم لضمان تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى في مثل هذه الظروف الطارئة.

 

وستواصل دولة الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية والمستلزمات الإيوائية المتنوعة إلى الشعب السريلانكي الصديق، للتخفيف من معاناة المتضررين وضمان تسريع جهود التعافي وتحقيق الاستقرار.

 

المصدر: وام
الإمارات
سريلانكا
فيضانات
