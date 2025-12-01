رئيس الدولة يحضر العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة الهواشم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة الهواشم في مجلس الهواشم في أبوظبي.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة هانئة وسعيدة تقوم على المودة والرحمة والتعاون في بناء أسرة صالحة ومستقرة.

كما أشاد سموه بمبادرة الأعراس الجماعية لأبناء الوطن لما فيها من تيسير للمقبلين على الزواج، وتشجيعهم على بناء أسر متماسكة، بجانب تكريسها قيم التكافل والتعاون الأصيلة في مجتمع الإمارات، وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية.

من جانبهم، عبر العرسان عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة، واعتزازهم بحضور سموه حفل زفافهم.

والتقطت لسموه الصور الجماعية التذكارية مع العرسان وذويهم بهذه المناسبة.

وتخللت الحفل فقرات من الموروث الإماراتي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأهالي العرسان والمدعوين.