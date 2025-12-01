خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نستذكر عزيمة البدايات ونمضي نحو تحقيق الطموحات

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن عيد الاتحاد يجسد محطة وطنية عظيمة نستذكر فيها عزيمة البدايات التي انطلقت منها مسيرة دولة الإمارات، ونستحضر ما حمله الآباء المؤسسون من إيمان عميق بوطن قادر على بلوغ أعلى المراتب.

وأضاف سموه، في كلمة بهذه المناسبة: «في هذا اليوم، نجدد اعتزازنا وفخرنا بما بلغته دولتنا من نهضة شاملة وريادة عالمية في العديد من الميادين، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي وضعت الإنسان في صميم مسيرة التنمية والتطوير، وجعلت من الاتحاد نهجاً راسخاً يقودنا بثبات نحو المستقبل».

وقال سموه إن عيد الاتحاد بقيمه ونهجه وأسسه يعزز فينا روح الوحدة التي جمعت أبناء الإمارات على قلب واحد، ورسخت فيهم الانتماء والولاء لهذا الوطن العزيز، وستظل هذه الروح الدافع الأسمى لمواصلة العمل والاجتهاد لتعزيز مسيرة التقدم والارتقاء بمكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.