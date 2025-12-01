الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة

خالد بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة
1 ديسمبر 2025 18:51

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن عيد الاتحاد يشكل مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة. 
وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة: «يُجسّد عيد الاتحاد الرابع والخمسون مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون الذين وضعوا أسس دولة راسخة الأركان، شامخة بالإنجازات، موحدة بالعزيمة والإرادة».
وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن الاحتفال بعيد الاتحاد فرصة عظيمة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بوطننا الغالي، وولائنا لقيادتنا الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والتمكين، وتغرس فينا قيم الخير والتسامح والعطاء والإنسانية، تحت راية الاتحاد التي تظلنا جميعاً بالأمن والاستقرار.
وقال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة».
وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن «عيد الاتحاد يُذكّرنا بروح الوحدة الوطنية، ويؤكّد مكانة دولتنا المرموقة وإنجازاتها الرائدة في شتّى المجالات، ويُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناءِ دولة مزدهرة، متقدّمة، ومتميّزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، داعياً الله تعالى أن يحفظَ الإمارات وقيادتَها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الاتحاد والاستقرار».

أخبار ذات صلة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
عيد الاتحاد الخمسين
عيد الاتحاد
الإمارات
خالد بن زايد
احتفالات عيد الاتحاد
آخر الأخبار
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
علوم الدار
طحنون بن زايد: كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها بألف خير
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©