الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فاطمة بنت مبارك: شعب الإمارات أثبت عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع

فاطمة بنت مبارك: شعب الإمارات أثبت عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع
1 ديسمبر 2025 18:52

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن شعب الإمارات أثبت عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع وترسيخ أركان دولةٍ تُقدّر الإنسان وتؤمن بدوره في بناء المستقبل.
وعبرت سموها، في كلمتها بمناسبة عيد الاتحاد، عن ثقتها بأن أبناءَ وبناتِ الإمارات سيواصلون هذه المسيرة بروح وعزيمةِ الاتحاد.
وفيما يلي نص كلمة سموها: «في عيد الاتحاد الـ 54، نستحضر بكل فخر المسيرة المباركة التي بدأها الآباء المؤسِّسون، حين جمعوا القلوب على رؤيةٍ واحدةٍ صنعت لدولتنا مكانةً راسخةً ومنجزاتٍ يعتزّ بها كلُّ إماراتي وإماراتية.
لقد أثبت شعب الإمارات، عبر تلاحمه وحكمةِ قيادته، قدرةً استثنائيةً على تحويل الطموحات إلى واقع، وترسيخ دولةٍ تُقدّر الإنسان وتؤمن بدوره في بناء المستقبل.. وإنني على ثقةٍ بأن أبناءَ وبناتِ الإمارات سيواصلون هذه المسيرة بروح وعزيمةِ الاتحاد.
كلُّ عامٍ ودولتُنا تنعم بالخير والرفعة، وتزداد ازدهاراً بقيادة صاحبِ السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحبِ السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحابِ السموّ الشيوخ أعضاءِ المجلس الأعلى للاتحاد حكّامِ الإمارات، وأخيهم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©