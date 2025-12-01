الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: في عيد الاتحاد نقف وقفة اعتزاز بوطن شقّ دربه بثبات

1 ديسمبر 2025 19:19

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إنه في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نرفع البصر إلى مسيرة عظيمة خطّ ملامحها مؤسس الاتحاد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومعه الآباء المؤسسون الذين شادوا لهذا الوطن أركاناً تعلو يوماً بعد يوم وأقاموا نموذجاً لا يُجارى في الوحدة والبناء والنهوض، إنها قصة وطن جعل من العزّة عنوانه، ومن الفخر ميراثه، ومن التنمية مساره الذي لا ينقطع.
وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «في عيد الاتحاد نقف وقفة اعتزاز بوطن شقّ دربه بثبات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادةٌ جعلت من الإنسان جوهر المشروع الوطني، ومن سعادته وكرامته غاية التنمية وميزانها.. إنها مسيرةٌ تتعاظم فيها المنجزات، ويتجدد فيها العطاء، ويُكتب فيها مستقبلٌ يليق بدولة اختارت أن تكون في مقدمة الأمم.. ويأتي هذا اليوم المجيد شاهداً على صدق الانتماء لوطن نسج أبناؤه وقيادته أروع حكايات التلاحم، فصنعوا معاً تجربة إماراتية وضعت بصمتها على خريطة الحضارة والإنسانية».
وقال سموه: «إنها مناسبةٌ نرفع فيها رؤوسنا اعتزازاً بدولة سبقت زمانها، وواصلت تحقيق الإنجازات برؤية بعيدة المدى، ستظل الإمارات في ذروة المجد شامخة في عليائها، وسيبقى اتحادها نبراس عز يصون الحاضر ويقود المستقبل جيلاً بعد جيل».

المصدر: وام
