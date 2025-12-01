حمدان بن زايد: الذكرى الـ54 ليوم الاتحاد.. مسيرة وحدة وإنجازات مستمرة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ54 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، على قيمة الوحدة الوطنية التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس قوة الدولة ورخاء شعبها.

وأعرب سموه عن اعتزازه العميق بما حققته دولة الإمارات من إنجازات على مدار مسيرة الاتحاد المبارك، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التلاحم الوثيق بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، الذي شكل الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية ومزدهرة، تتمتع بمؤسسات متينة، وتنتهج سياسات رائدة في مجالات التنمية والابتكار، بما يضمن تحقيق آمال وطموحات أبنائها، ويحفظ مكتسباتها، ويضعها على مسار مستدام نحو مستقبل مشرق يليق بتطلعات الأجيال الحالية والقادمة.

وأثنى سموه على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، على جهودهم المستمرة في تعزيز مسيرة التطور ورفع مكانة الإمارات على الصعيد الدولي، انطلاقاً من قيمها الراسخة في التسامح والابتكار والتعاون.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى به في الوحدة والتنمية المستدامة، وستظل وجهة الأمل والطموح لكل من يسعى للنجاح، مستمرة بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.