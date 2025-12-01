الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان القاسمي: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة وثّقت بداية عهد جديد من التنمية والرخاء

سلطان القاسمي: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة وثّقت بداية عهد جديد من التنمية والرخاء
1 ديسمبر 2025 21:11

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة: «نحتفي بعيد الاتحاد المناسبة العظيمة التي وثّقت انطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة، وبداية عهد جديد مع التنمية والرخاء، ويسند هذا الاتحاد شعباً وفيٌّ متمسك بقيم الوفاء والانتماء والوحدة والتلاحم والتعاضد، قيمٌ ارتكزت عليها وحدة بلادنا، ومنها انطلقت مسيرة الإنجازات نحو دولةٍ متحدة وقوية متمسكة بمبادئها وهويتها وتاريخها وطموحة بأهدافها، وسعي أبنائها المتسلحين بالعلم والمعرفة».
وأضاف سموه، في كلمة بهذه المناسبة، أن احتفال أبناء وبنات الإمارات الأوفياء بعيد الاتحاد ما هو إلا فرحة كبرى ومعنىً سامٍ يعكس ما تربوا عليه من العزّ والانتماء الصادق لوطننا العزيز، ويعبر عن الهدف الذي وضعه القادة المؤسسون بأن يكون الاتحاد مصدر عز وفخر لشعب الاتحاد، وسبيلاً للتنمية والتقدم في المجالات كافة؛ لينعم الجميع برفاهية العيش والحياة الكريمة، وليمتد خير هذا الوطن إلى بقاع الأرض كافة إشعاعاً من نور ويداً خيِّرة تمتد بإنسانية صادقة.
وقال سموه: «بهذه المناسبة، أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، راجياً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا الخير، والأمان، والتقدم، والازدهار».

المصدر: وام
