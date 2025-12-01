الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن زايد: عيد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها إنجازات متعاقبة لمسيرة وطن طموح

نهيان بن زايد: عيد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها إنجازات متعاقبة لمسيرة وطن طموح
1 ديسمبر 2025 21:31

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن عيد الاتحاد محطة وطنية مهمة نستحضر فيها إنجازات متعاقبة لمسيرة وطن طموح ينعم بالتقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
وأوضح سموه أن تلك المسيرة التي تمتد لأكثر من 54 عاماً حافلة بمعاني الولاء والوحدة والإرادة الصلبة والرؤية التي أسسها آباؤنا المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه من الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولة قوية، ومتقدمة نستمد منها العزم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً.
ورفع سموه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض المباركة، لافتاً سموه إلى أن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة تنتقل من إنجاز إلى إنجاز أكبر في ميدان التنمية والتقدم والازدهار كافة، وتعزز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، رمزاً للعمل الإنساني والعمل من أجل السلام والاستقرار والتعاون، وكل ما يخدم البشرية، ويحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.
وقال سموه إن دولة الإمارات رسخت خلال أربعة وخمسين عاماً نموذجاً تنموياً فريداً في مختلف القطاعات، وعززت حضورها العالمي في مجالات التقدم والابتكار والعمل الإنساني، واستطاعت أن تمضي قدماً في مسارات متوازية ومتسارعة نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، والاهتمام بالإنسان بوصفه الثروة الحقيقية لبناء الوطن، إضافة إلى مجالات متطورة مثل الفضاء، والنقل، والاقتصاد الرقمي وغيرها، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به في الريادة والابتكار.
وأضاف سموه: «بعد عقود من السعي والعمل الدؤوب من أجل رفعة الوطن، أصبحت الإمارات قصة نجاح ملهمة لشعوب العالم، ليس فقط بما حققته وتحققه من إنجازات، بل بمنظومة القيم التي رسختها في وجدان الجميع من خلال العمل الإنساني ومد يد العون للمحتاجين، والتضامن والشراكات المثمرة، وغيرها من القيم التي نشأت عليها الدولة خلال مسيرتها المباركة، مجدداً سموه العهد على مضاعفة الجهد والعطاء وفق توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بدور الإمارات الإنساني العالمي، وترسيخ قيم العطاء التي أرساها الوالد المؤسس».
واختتم سموه بالقول: «ندعو الله في هذا اليوم المجيد أن يحفظ بلادنا وقائد مسيرتنا، ويسدد على طريق الخير والبناء خطاه، وأن يعيد هذه المناسبات الوطنية على بلادنا بالنماء والازدهار والتقدم».

المصدر: وام
