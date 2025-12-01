الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة: 2 ديسمبر انطلاقة تاريخية بوأت الإمارات مكانة عالمية مرموقة

ولي عهد الشارقة: 2 ديسمبر انطلاقة تاريخية بوأت الإمارات مكانة عالمية مرموقة
1 ديسمبر 2025 21:29

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات تبوأت مكانة مرموقة على مستوى دول العالم، بفضل الأسس القوية التي وضعها الآباء المؤسسون، ومسيرة العمل الجاد التي واصلتها القيادة الرشيدة للارتقاء بالمجتمع في المجالات كافة.
وقال سموه، في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد 54 «تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، وهي مناسبة وطنية تجتمع فيها القلوب والأفئدة على حبّ الوطن، ويحتفلُ فيها الأجداد والآباء والأبناء بذكرى هذا اليوم الخالد من أيام بلادنا العزيزة، احتفالاً يعكسُ عِظم المناسبة، والانتماء للوطن الغالي والفرحة الصادقة، ويمثّل أعلى درجات الوطنية والفخر والعزّة».
وأضاف سموه «في الثاني من ديسمبر من كل عام، تتجدد ذكرى الآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس القوية للاتحاد، وتوافقوا على المستقبل الأفضل لبلادنا، وعملوا بصدقٍ وجدّ على ذلك، ومعهم كل أفراد ومؤسسات الوطن، فكانت انطلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الوحدة والاتحاد نحو التنمية الشاملة، والتقدم والتطور، ليحصد شعب الإمارات ثِمار ما غرسهُ المؤسسون، وما واصلت عليه قيادتنا الرشيدة في العمل الجاد والارتقاء بالمجتمع في المجالات كافة، لتتبوأ بلادنا مكانةً مرموقة على مستوى دول العالم».
ورفع سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، راجياً لدولتنا التقدم المستمر في خدمة الإنسان ودوام الأمن والأمان.

