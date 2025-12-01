الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي: الثاني من ديسمبر يوم وطني خالص يمتزج فيه الوفاء والانتماء

سلطان بن أحمد القاسمي: الثاني من ديسمبر يوم وطني خالص يمتزج فيه الوفاء والانتماء
1 ديسمبر 2025 21:36

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمناسبة عيد الاتحاد 54: «يعكس احتفالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد معاني الفخر والعزّ، ويمثّل الثاني من ديسمبر يوماً وطنياً خالصاً، يمتزجُ فيه الوفاء والانتماء، وقيم الوطنية والاتحاد التي قامت عليها الدولة بجهودٍ جبّارة من القادة المؤسسين وسارت على خطاها قيادتنا الرشيدة، لتكون المحصلة دولةً رائدة في كافة الحقول، ومجتمعاً راسخاً يعزّز هذه المبادئ والقيم والمعاني عاماً تلو الآخر وهو يجدّد الاحتفاء بأعظم ذكرى للوطن واتحاده وسرّ قوته وتقدمه».
وأضاف سموه، في كلمة مناسبة عيد الاتحاد «في احتفالنا بعيد الاتحاد الـ 54، نتوقف لاستخلاص الدروس والعبر المستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت مثالاً في النهضة الحديثة التي تبنى عليها المجتمعات والدول، ومثالاً في التمسك بالقيم النبيلة والإنسانية في التكافل والتعاضد والوحدة والتحلي بالعلم والمعرفة، ليسير وطننا جيلاً بعد جيل نحو مزيد من الرفاهية والأمن والسلام والرخاء».
ورفع سموه بهذه المناسبة الوطنية الغالية التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات المخلص لوطنه، راجياً المولى سبحانه أن يعيد علينا هذه المناسبة في كل عام، ونحن ننعم بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

المصدر: وام
سلطان بن أحمد القاسمي
نائب حاكم الشارقة
