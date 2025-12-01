الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود المعلا يشهد احتفالات أم القيوين بعيد الاتحاد الـ54

سعود المعلا يشهد احتفالات أم القيوين بعيد الاتحاد الـ54
1 ديسمبر 2025 21:50

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، احتفالات الإمارة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، التي أقيمت في واجهة الخور المائية.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيوخ بجولة في واجهة الخور المائية، للاطلاع على الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها لجنة الاحتفالات في الإمارة، وشملت عروض الفرق الشعبية، ومعرض الصور، وسوق الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 54 تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وتجسد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.

وأشاد سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة للاحتفالات في إنجاح احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ54.

المصدر: وام
راشد بن سعود المعلا
حاكم أم القيوين
سعود المعلا
أحمد بن سعود القاسمي
أم القيوين
عيد الاتحاد
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
