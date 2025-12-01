عروض متطورة في جناح الإمارات بمعرض «الدفاع المصري 2025» في القاهرة

القاهرة (الاتحاد)



افتتح، أمس، الجناح الإماراتي المشارك في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الدفاع المصري (EDEX 2025)، المقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويستضيفه مركز مصر الدولي للمعارض بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع الإماراتية، نظمت مجموعة أدنيك جناح الدولة المشارك في المعرض، ومن المتوقع أن يستقبل الجناح اجتماعات رفيعة المستوى وزيارات لوفود دولية وملحقين عسكريين وصناع قرار في القطاعات الدفاعية المختلفة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم بين جهات إماراتية وشركات دفاعية دولية، بما يعكس الدور المهم الذي يؤديه معرض الدفاع المصري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة. وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن مشاركة الجناح الإماراتي في معرض الدفاع المصري، بالتعاون مع الشركات الوطنية الدفاعية وبدعم وزارة الدفاع الإماراتية، يجسد التزام دولة الإمارات بتطوير قدراتها في الصناعات الدفاعية وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح أن هذه المشاركة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تأتي مشاركة مجموعة أدنيك في معرض الدفاع المصري في إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي». ويضم الجناح الإماراتي مجموعة من الشركات الوطنية تشمل: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، مجموعة إيدج، كالدس، جال، وشركة أمرك، بالإضافة إلى مجلة «الجندي» الناطقة باسم القوات المسلحة الإماراتية، ومجموعة أدنيك.



تبادل المعرفة

يمكن لزوار معرض الدفاع المصري، زيارة الجناح الإماراتي للالتقاء بكبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية. ويتيح الجناح جميع الزوار فرصة استكشاف أحدث التقنيات الدفاعية في القاعة رقم (3) بمركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة، والاطلاع على حلول مبتكرة تعزز القدرات الدفاعية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي.