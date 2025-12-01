الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد العلي: البحث والفكر وقود مسيرة الإمارات نحو المستقبل

محمد العلي: البحث والفكر وقود مسيرة الإمارات نحو المستقبل
2 ديسمبر 2025 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مراكز البحث والفكر تمثل ركيزة أساسية وعنصراً محورياً في استدامة مسيرة الاتحاد الشامخ وتطوره نحو المستقبل. ورفع الدكتور العلي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، متمنياً للجميع دوام الرقي والازدهار بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وأوضح أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو أكثر من مجرد ذكرى، بل تجسيد حي لروح الوحدة التي أرساها المغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي شكلت الأساس المتين لانطلاق مسيرة التنمية الشاملة والقفزات النوعية التي تشهدها الدولة اليوم.

 

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
عيد الاتحاد
محمد العلي
الثاني من ديسمبر
مسيرة الاتحاد
الإمارات
