علوم الدار

حمدان بن مبارك: دولتنا أصبحت نموذجاً حضارياً مميزاً بحكمة قيادتها

حمدان بن مبارك: دولتنا أصبحت نموذجاً حضارياً مميزاً بحكمة قيادتها
2 ديسمبر 2025 02:56

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن ذكرى عيد الاتحاد الـ54 تطل علينا وبلادنا تُواصل مسيرة التقدم والازدهار، وتشّق طريقها إلى المستقبل برؤى ثاقبة، قاعدتها الثوابت الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي المحب للسلام والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً حضارياً مميزاً وفريداً.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد: ونحن نحتفل هذا العام بعيد الاتحاد تحت شعار «متحدين»، نستذكر بكل فخر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين الذين شيدوا صرح الاتحاد، وجعلوا دولتنا في طليعة الدول المتقدمة.
وأشار معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحات مذهلة في جميع الجوانب، وتُواصل خطواتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، وحرص شعبها الطموح على إضافة إنجازات جديدة على جميع الصُعد.

