سلطان بن حمدان بن محمد: عيد الاتحاد يجسد قيم ومعاني الوحدة

أبوظبي (وام)



أكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن عيد الاتحاد يمثل تجسيداً لقيم ومعاني الوحدة بين القيادة والشعب، والتي توجتها مسيرة العطاء الملهمة، بإنجازات كبرى جعلت الإمارات منارة تضيء العالم، والنموذج المتفرد في النماء والتطور والرخاء، والأمان، والسلام، والمحبة.

وتوجّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54. وأضاف أن عيد الاتحاد مناسبة نسترجع فيها مسيرة طويلة وعامرة بالعطاء وضع لبنتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومضت من نجاح إلى نجاح لتقدم نموذجاً في الإصرار والعزيمة من أجل وطن يتربع بثبات في القمة بفضل حكمة وحنكة قيادته الرشيدة.