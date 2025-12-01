آمنة الضحاك: تلاحم إرادة الشعب مع رؤية القيادة

دبي (وام)



أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تتجلى فيها أسمى معاني التلاحم والاصطفاف الوطني خلف القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو احتفاء بوحدة المصير والعمل المشترك الذي ميز مسيرة الدولة، وجعل منها نموذجاً عالمياً في النهضة والتطور.

وقالت معاليها، في تصريح بهذه المناسبة: «إن عيد الاتحاد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو تأكيد مستمر على أن قوتنا تكمن في اتحادنا الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتنطلق مسيرة مباركة من أجل التطور والازدهار وبناء الإنسان، ويستمر الوطن برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، في دعم تلك المسيرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، وتعزيز ريادة الدولة في كل المجالات، لتؤكد الإمارات دوماً أنها وطن لا يعرف المستحيل. إن اليوم هو فرصة لنقف صفاً واحداً ونعلي من قيم الانتماء والولاء».