سارة الأميري: ذكرى الاتحاد هي الأسمى في ذاكرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد: «إن هذه الذكرى الخالدة تعد الأسمى في ذاكرة الوطن وأبنائه، إذ تستحضر فيها الأجيال قصة تأسيس دولة قامت على رؤية موحدة، وإرادة صادقة لصناعة مستقبل مشرق لشعب دولة الإمارات».

وأضافت معاليها: «إن دولة الإمارات، وبفضل الآباء المؤسسين وتكاتف أبنائها، تمكنت خلال عقود قليلة من ترسيخ حضور عالمي مؤثر في مختلف مجالات التنمية والإنجاز والقيم الإنسانية».

وبهذه المناسبة الوطنية، رفعت معاليها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، مؤكدة أن ذكرى الاتحاد تجدد الالتزام بإعداد جيل إماراتي يحمل قيم الاتحاد، ويتسلح بالعلم والمعرفة، وقادر على صون مكتسبات الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، والمساهمة الفاعلة في صناعة مستقبله الواعد.