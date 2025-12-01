الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خولة السويدي: يوم تاريخي نحتفي فيه بإنجازات دولتنا ومستقبلها

خولة السويدي: يوم تاريخي نحتفي فيه بإنجازات دولتنا ومستقبلها
2 ديسمبر 2025 02:56

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن عيد الاتحاد الـ 54 للدولة يمثل مناسبة وطنية عظيمة، نستذكر من خلالها صفحة مضيئة في تاريخ الوطن سطرها الآباء المؤسسون الذين بنوا نهضة الدولة. وأضافت سموها أنه في هذا اليوم اتحدت القلوب، وتوحدت الرؤى، واجتمعت السواعد لوضع الدعائم الأساسية لدولة عصرية غدت في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات، وحققت الكثير من الإنجازات غير المسبوقة في القطاعات كافة، لتسير بثبات نحو صناعة مستقبل مشرق تكون فيه الأولى عالمياً على المستويات كافة.
وتوجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد، مشيرة إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يزيدنا فخراً واعتزازاً بانتمائنا لدولة حضارية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في خريطة أكثر الدول نمواً وازدهاراً.

