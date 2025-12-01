بدور بنت سلطان القاسمي: الثقافة ركيزة حاضرة في مسيرتنا الوطنية

الشارقة (الاتحاد)



قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة: «بينما نحتفي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، نستحضر بكل فخر رؤية الآباء المؤسسين، ونثمن القيادة التي تواصل حمل هذه الرؤية إلى الأمام بحكمة وبصيرة وهدف واضح، ولقد قامت قوة اتحادنا، منذ بداياته، على حقيقة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد: إن الأوطان تنهض حين يُمكَّن أبناؤها بالمعرفة والفرص والمعنى. ومنذ الأيام الأولى، راهن قادتنا على التعليم لا بوصفه سياسة فحسب، بل بوصفه وعداً للمستقبل، فأسسوا مؤسسات تعد كل جيل ليقود ويبتكر ويسهم في صناعة مستقبل الوطن».

وأضافت: «كانت الثقافة ركيزة لا تقل حضوراً في مسيرتنا الوطنية. فمن خلال الثقافة منحنا صوتاً لاتحادنا، ووحدنا وجدان الإماراتيين، ومددنا جسور التواصل مع العالم. إن استثمارنا في الكتاب والفنون والتراث شكل صورتنا عن أنفسنا، وأسهم في تعريف العالم بنا».