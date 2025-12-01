الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

موزة بنت مبارك: نفاخر بمنجزات صرح الاتحاد الخالد

موزة بنت مبارك: نفاخر بمنجزات صرح الاتحاد الخالد
2 ديسمبر 2025 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الرابع والخمسين يأتي هذا العام، ودولة الإمارات تزهو بمنجزاتها الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقد رسخت مكانتها في صدارة الأمم، راعيةً للأمن والاستقرار والسلام في مختلف ربوع العالم.
وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك: «إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز الدور الرائد للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونجدد فيها الاعتزاز بعزيمة وإرادة زعيم جسد بمنجزاته الحضارية تاريخاً خالداً من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره».
وأضافت: «وبحمد الله تعالى، يترسخ هذا النهج كل يوم معززاً مكانة صرح الاتحاد الخالد الذي نفاخر بمنجزاته الوطنية ومكتسباته الحضارية في مختلف الميادين».

