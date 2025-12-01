خالد محمد بالعمى: مسيرة وطن شامخ نحو آفاق واعدة

أبوظبي (الاتحاد)



أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لاتحاد دولة الإمارات يمثل فخراً وعزاً في تاريخ وطنٍ شامخ وأبيّ، ويجسد ولاءنا للقيادة الرشيدة، وانتماءنا لوطن نفاخر به العالم، ويظهر روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات، ومسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات. وقال معاليه: «عيد الاتحاد ذكرى ملهمة، ومناسبة وطنية مجيدة في تاريخ دولة الإمارات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، لتغدو الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في التنمية والازدهار».