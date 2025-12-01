الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمد المدفع: تجديد للولاء وتعزيز لمسيرة دولة الاتحاد

حمد المدفع: تجديد للولاء وتعزيز لمسيرة دولة الاتحاد
2 ديسمبر 2025 02:56

أبوظبي (وام)

قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة: إن الثاني من ديسمبر يوم نُجدّد فيه الولاء للقيادة والانتماء للوطن.
وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة: «إن دولتنا، وبفضل الرؤية السديدة للآباء الروّاد بُناة الإمارات، أصبحت اليوم دولة متحدة ذات سيادة راسخة، ونموذجا يُحتذى في التشريعات والسياسات الرشيدة، والنُظم الإدارية التي تُطبّق أفضل الممارسات العالمية، وتمضي دولتنا بخُططٍ مستقبلية طموحة، حاضرةً إقليمياً ودولياً، ومؤثرةً بنهجٍ قوامه الاعتدال والتسامح والتعايش، إسهاماً منها في ترسيخ أُسس السلام والأمن والتنمية في العالم».

الثاني من ديسمبر
حمد المدفع
الإمارات
عيد الاتحاد
ديوان الرئاسة
