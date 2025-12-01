الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد جمعه الزعابي: 2 ديسمبر مناسبة للتعبير عن التقدير والامتنان للقادة المؤسّسين

2 ديسمبر 2025 02:56

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد جمعه الزعابي، مستشار رئيس الدولة: إن احتفالنا بذكرى اتحاد دولتنا، وقفةٌ للتعبير عن التقدير والامتنان لمؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسّسين، الذين حملوا الأمانة وأخلصوا في أداء مسؤولياتهم ليقيموا دولة شامخة، يفخر أبناؤها بالانتماء إليها والولاء لقيادتها والدفاع عنها.
 وقال معاليه: «إننا على ثقة بأن مسيرتنا الاتحادية، في ظلّ القيادة الرشيدة وبروح الإرادة والإصرار لدى أبناء الوطن، ستواصل تحقيق أهدافها في بناء القدرات وصون المكتسبات، لتحقيق التنمية المستدامة».

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
الثاني من ديسمبر
أحمد جمعة الزعابي
الإمارات
عيد الاتحاد
