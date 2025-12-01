أحمد بن محمد الحميري: في 2 ديسمبر نستعيد سيرة ومسيرة بُناة الاتحاد

أبوظبي (وام)



قال معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة: إن الثاني من ديسمبر يومٌ نستعيد فيه بكل فخرٍ واعتزاز سيرة ومسيرة مؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه بُناة الاتحاد، سائلين العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويُجزيهم بقدر ما قدّموا لوطنهم وأمتهم من عملٍ وعطاء. وأوضح معاليه، أن الدولة حقّقت إنجازات تجسّدت في الأمن والازدهار، ورفاه الإنسان وكرامته، وتشييد بنية تحتية متطورة، وعلاقات دولية متينة، جعلت من دولة الإمارات نموذجاً فريداً للتنمية المستدامة والريادة العالمية.